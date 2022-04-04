Более 3 миллионов иностранных туристов посетили Испанию в феврале

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Около 3,2 миллиона иностранных туристов посетили Испанию в феврале, тогда как в этом же месяце годом ранее их число составляло 285 тысяч человек, судя по данным Национального института статистики (INE).
Объем средств, потраченных иностранцами за февраль, увеличился с 324 миллионов до 3,757 миллиардов евро, или в 11,6 раза.
В феврале среднестатистический гость из-за рубежа провел в Испании 8,8 дня и потратил 1190 евро.
Вместе с тем число иностранцев, посещающих страну, еще не вернулось к допандемийным значениям, составив лишь 71 процент по сравнению с февралем 2020 года.
Больше всего туристов прибыли из Великобритании (18,3 процента от общего числа), Франции и Германии (16,1 и 12,2 процента соответственно).
Более половины гостей привлекли Канарские острова (1,7 миллиона человек), за ними следуют Каталония (1,1 миллиона) и Андалусия (749 тысяч).
Комментируя данные INE, министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото выразила надежду, что тенденция к увеличению сохранится, и в апреле число иностранных гостей достигнет 80 процентов от допандемийных показателей.
Источник: РИА Новости