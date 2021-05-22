Саграда Фамилия откроется для посетителей 29 мая

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Храм Саграда Фамилия в Барселоне снова откроет свои двери для посетителей в следующую субботу, 29 мая. А с пятницы на сайте храма начнут продавать билеты. Из-за пандемии коронавируса храм долгое время был закрыт.
В рейтинге Remarkable Venue Awards 2020, который составлял портал по продаже билетов Tiqets, Саграда Фамилия признана «самым поразительным» местом в мире. Награда вручается достопримечательности, набравшей наибольшее количество посещений и получившей самые высокие оценки пользователей сайта.