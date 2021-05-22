Представлен электронный сертификат, который открывает двери в Испанию

В Мадриде представили электронный сертификат о вакцинации, который планируется ввести в Испании с 1 июля и который будет действовать на всей территории ЕС, аналогичные сертификаты должны быть введены во всех странах Евросоюза и быть объединены в общую систему.

Как передает корреспондент РИА Новости, электронный сертификат о вакцинации представляет из себя приложение и QR-код, в которых зафиксировано, был ли привит человек от COVID-19, результаты теста на коронавирус и информация, переболел ли он. По сути - это доработанная версия приложения Spain Travel Health, которое существует в Испании с конца прошлого года и куда загружаются данные человека, который въезжает в страну, в том числе данные о наличии ПЦР-теста, а также содержится информация о карантинных мерах не только в Испании, но и других странах.

Глава правительства Педро Санчес заявил, что этот сертификат "позволит получить гораздо более хорошее лето, чем в 2020-м". "Мы добьемся передвижения внутри ЕС этим летом", - заверил он. "Мы не говорим о паспорте, это не требование для путешествий, это механизм для путешествий, который облегчит передвижения", - добавил он. По его словам, сертификат "очень просто работает". "Он будет бесплатным, универсальным и будет служить, чтобы упростить передвижение", - добавил Санчес.

"Это позволяет избежать необходимости проведения таких сложных проверок по прибытии, как те, которые пришлось пережить путешественникам в эти месяцы пандемии. Сертификат является очень простым документом и реализуется с помощью QR-кода", - пояснил Санчес.

По словам министра здравоохранения Каролины Дариас "это очень сложный проект на техническом уровне, который запускается в рекордные сроки". "Он сделает возможным, чтобы меньше чем через месяц миллионы испанцев и все европейские граждане смогут передвигаться по всей территории (ЕС)", - сказала она. "Этот инструмент позволит нам открыть Испанию для передвижения европейцев", - сказала Дариас.

Как пояснили РИА Новости в испанском правительстве, это приложение именно для Испании, каждая страна сможет иметь собственное, но идея в том, чтобы добиться их "полной совместимости". "Министерство здравоохранения будет отвечать за координацию различных реестров и информационных систем, через которые граждане будут получать сертификаты о вакцинации, которые могут быть запрошены как в бумажном, так и в электронном виде", - добавили там.