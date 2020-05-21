Российские авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов

Авиаперевозчики обратились к российским властям с просьбой отменить требование о заполнении салонов не более чем на 50%.
Как сообщает «Коммерсант», Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет. Пока рекомендации не оформлены юридически, но в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача и в этом случае станут обязательными для всех перевозчиков.
По информации издания, транспортный блок правительства выступает на стороне авиакомпаний, но последнее слово в период эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.Темы: Туризм