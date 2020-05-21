Еврокомиссар: в Европе обязательно будет туристический сезон

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил надежду на возобновление этим летом общеевропейского туристического сезона. Об этом он заявил в четверг в интервью французскому телеканалу BFM.
"Безусловно, в Европе будет туристический сезон этим летом. Будет ли он общеевропейским? Очень на это надеемся. Будет ли он национальным? Это точно», — приводит слова Бретона ТАСС.
В начале мая еврокомиссар отмечал, что "границы пандемии не совпадают с границами стран", поэтому некоторые зоны в ЕС могут быть открыты для туристов, тогда как другие останутся закрытыми.
Как заявил министр туризма Греции Харис Теохарис, что туристы из всех стран мира смогут приезжать в Грецию с 1 июля, за исключением граждан государств со сложной эпидемической ситуацией.Темы: Туризм В мире