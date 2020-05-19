Как Европа спасает авиаперевозчиков от последствий пандемии?

Европейский транспорт больше других отраслей экономики страдает от ограничений на путешествия. Ожидается, что до конца года воздушные перевозчики потеряют 82 миллиарда евро доходов и 6-7 миллионов рабочих мест.

Как сообщает Euronews, Brussels Airlines ("Брюссельские авиалинии") объявили о планах сократить тысячу штатных единиц. За цифрами стоят реальные люди, такие, как бортпроводник с 23-летним стажем Люк Мартин: "Многие люди, в том числе и я, боятся увольнения, потому что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться, - говорит он. - Я чувствую себя очень неуверенно, думаю о том, удастся ли найти другую работу, особенно в моем возрасте".

Brussels Airlines ведут переговоры о финансовой помощи с бельгийским правительством и одновременно со своим владельцем немецкой Lufthansa. Представитель профсоюза подозревает, что этот гигант хочет сделать из главного национального перевозчика Бельгии низкобюджетную компанию:

"Lufthansa рассчитывает превратить Brussels Airlines в лоукостер, - говорит Дидье Леббе. - Наше правительство должно проверить, как при этом будут использоваться средства из бельгийского бюджета. Казённых денег сейчас потребуется много, и нельзя предоставлять государственные кредиты иностранному бизнесу, не зная, на что они пойдут.

Чтобы помочь своему частному сектору выжить, многие страны-члены Евросоюза обратились за помощью в его учреждения. В ответ Еврокомиссия ослабила требования к субсидированию и уже утвердила 124 решения о государственной помощи. Некоторые из них относятся к авиакомпаниям.

К примеру, Air France получит 7 млрд евро, Alitalia - 1,2 млрд евро, а Lufthansa и Iberia запросили и ждут, соответственно, 10 млрд и 1 млрд евро.

Учитывая остроту конкуренции между авиоперевозчиками, представитель Еврокомиссии предупредила о возможности злоупотреблений правилами:

"Мы верим, что применение государственной помощи будет целенаправленным и пропорциональным, оно позволит компаниям сохранить свои позиции и защитит единый рынок от нечестной конкуренции, - сказала Ариана Подеста. - Это - временные меры и лишь один из инструментов, предложенных Еврокомиссией в ответ на вспышку коронавируса. Мы верим, что это поможет компенсировать потери, но мы признаем, что это сопряжено с определенным риском".

Представитель Ассоциации Airlines for Europe приветствовал любую помощь своим членам, но призвал Еврокомиссию распределять её справедливо и проявлять бдительность:

"Никакая форма государственной помощи не должна искажать рынок, - сказал Томас Рейнерт. - Еврокомиссия играет в этом очень важную роль, её антимонопольным органам необходимо внимательно следить за дальнейшими событиями на рынке".

Тем временем, персонал авиакомпаний просит Европу поддержать материально и его, чтобы избежать усиления популистских лидеров и сепаратистских настроений:

Если вы не будете заботиться о простых людях, особено с маленькими зарплатами, то в нашем мире будет больше Орбанов и больше "брекситов", - сказал бортпроводник "Брюссельских авиалиний".