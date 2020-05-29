Растёт спрос на билеты в Малагу из России и Германии

В Департаменте по туризму региона Коста-дель-Соль отмечают растущий спрос на авиарейсы в Малаге. Особенно среди испанцев, россиян и немцев. Об этом сообщает информационное агентство Europа Press.
Представитель департамента Маргарита Дель-Сид заявила, что в мае этого года отмечен рост числа запросов среди туристов из вышеперечисленных стран. Однако, по её словам, нужно подождать пару недель, чтобы понять, конвертируются ли эти запросы в реальные бронирования.
Она отметила, что число запросов на июль 2020 года выросло на 25% по сравнению с запросами на тот же период 2019-го. Как сообщалось ранее, Испания готова принимать иностранных туристов с 1 июля этого года.Темы: Туризм Малага