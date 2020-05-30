Испанским медработникам подарят 50 тысяч авиабилетов

Авиакомпании Iberia и Vueling решили отблагодарить медицинских работников, которые боролись с коронавирусом во время пандемии. Им подарят авиабилеты, с которыми можно улететь в 70 различных мест в Испании и Европе.
Бесплатные билеты получат не только врачи и медсёстры, но также персонал домов престарелых, уборщики в медицинских учреждениях, водители машин скорой помощи и т.д.
«Теперь эти люди, которые отдают нам всё, особенно в тяжёлые месяцы пандемии, смогут навестить своих близких, насладиться долгожданным отдыхом и восстановить силы», - говорится в совместном сообщении авиаперевозчиков.Темы: Туризм