Испанец остался в одиночестве в отеле W Barcelona

Испанец стал единственным постояльцем самого известного отеля в Барселон и провёл там уже два месяца.
37-летний инженер Даниэль Ордоньес остался в одиночестве в отеле W Barcelona, когда из-за коронавируса в Испании был объявлен режим повышенной готовности. Он живёт на 24 этаже с панорамным видом на город и море. По долгу службы Даниэль обязан следить за системами жизнеобеспечения гостиницы даже сейчас, на карантине. Большую часть времени он ходит по номерам (которых 1400) и спускает воду в кранах, чтобы из-за простоя не повредилась водопроводная система.
Ордоньес в беседе с The New York Times признался, что изначально собирался провести в отеле не больше месяца. Но карантин затянулся.Темы: Туризм Барселона