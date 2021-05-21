Авиакомпания Ryanair продает в Испании билеты по 5 евро

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Бюджетная авиакомпания Ryanair в запустила акцию, предлагая билеты от 5 евро на перелеты в июне из Испании. В связи с отменой ограничений и приближением летних каникул авиакомпания предлагает эту скидку на полеты по популярным направлениям, таким как Португалия, Дания, Франция, Италия или Великобритания.
Компания решила запустить это предложение в связи с продвижением программ вакцинации по всей Европе, что повысило интерес испанских клиентов к поиску направлений на отпуск. Билеты можно заблокировать через сайт или приложение Ryanair.
«В июне испанцы смогут летать всего за 5 евро в популярные места, такие как Порту, Рим-Чампино, Будапешт и Копенгаген, а также по внутренним направлению, таким как Менорка, Малага и Пальма», - заявили в Ryanair.