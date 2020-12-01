Пляжи Барселоны могут быть закрыты из-за нехватки песка

Часть пляжей в Барселоне уже следующим летом может быть закрыта из-за катастрофической нехватки песка, предупредила Патрисия Хименес из департамента, который отвечает за береговую линию каталонской столицы. Её слова приводит во вторник информационное агентство Europa Press.
Хименес уточнила, что речь идёт, например, о таких пляжах, как Мар-Белья и Нова-Мар-Белья. Министерство экологического преобразования должно срочно организовать завоз песка на эти пляжи, подчеркнула чиновник. Она напомнила, что городские власти уже были вынуждены временно закрыть пляж Мар-Белья.
В 2017 году с похожей проблемой столкнулась Марбелья. Там к туристическому сезону прошлось завозить песок ежедневно тоннами. Песок брали с берегов рек за пределами города и на грузовиках везли в Марбелью.Темы: Туризм Барселона