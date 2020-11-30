В Испании выставлены на продажу более 550 отелей

Гостиничный бизнес переживает сейчас тяжёлые времена. Закрытые из-за коронавируса границы и рухнувший турпоток опустошили испанские отели. Многие решили избавиться от этих активов. В результате к концу октября на продажу были выставлены 557 отелей в Испании. Это на 19% больше, чем было в марте, когда началась эпидемия.
Больше всего отелей продаётся в Андалусии и Каталонии — 114 и 101 соответственно. На Балеарских островах — 59. В Валенсии на продажу выставлены 43 гостиницы, а в Галисии — 32. На Канарских островах, которые до последнего принимали туристов, и где не был введён ночной комендантский час, продаются 26 отелей. В Мадриде — 19.
Те, кто решил любой ценой не расставаться с гостиничным бизнесом, придумывают, как выжить без туристов. В последнее время в Испании появилась новая тенденция: отели предлагают свои помещения под удалённую работу.Темы: Туризм Бизнес Недвижимость