Турпоток в Испанию сейчас обеспечивают три страны

Иностранный турпоток в Испанию с января по октябрь упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, большинство туристов приехали из Франции, Великобритании и Германии, следует из данных Национального института статистики (INE) страны.
Как сообщает «Интерфакс», согласно статистике, Испанию за 10 месяцев посетили 17,9 млн иностранных туристов. В октябре приехал лишь миллион гостей – на 86,6% меньше, чем в этот же месяц годом ранее.
Первое место по турпотоку в Испанию в октябре заняла Франция – 381,8 тыс. путешественников, это на 57,2% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Второе место заняла Великобритания (148,5 тыс., минус 91%), следом Германия – 82,5 тыс. гостей, это почти на 93% меньше, чем в октябре прошлого года.
Эти же страны лидируют по турпотоку за 10 месяцев. Так, из Франции приехали 3,6 млн туристов (минус 63,6%), из Великобритании – 2,9 млн (минус 81,8%), из Германии – 2,3 млн (минус 77,7%). За ней следуют Италия (901,9 тыс., минус 77,1%), Нидерланды (882,5 тыс., минус 73,6%), Португалия (699,1 тыс., минус 67,8%), Бельгия (680,6 тыс., минус 69,8%), США (395,5 тыс., минус 86,5%), Швейцария (367,7 тыс., минус 77,5%), Ирландия (308,4 тыс., минус 84,6%).
Еще 1,1 млн туристов приехали из стран Скандинавии, это на 76,1% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. На 75% ниже турпоток из остальных стран Европы (1,7 млн).
Самым популярным регионом у иностранных туристов на протяжении 10 месяцев остается Каталония (3,7 млн путешественников, минус 78,5%). На втором месте Канарские острова (3,4 млн, минус 68,3%), на третьем – Андалусия (2,59 млн, минус 76,1%). Также был востребован отдых в Валенсии и на Балеарских островах.
Ранее стало известно, что границы Испании останутся закрытыми как минимум до 31 декабря. Помимо граждан ЕС, попасть в шенгенскую зону можно только из Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Уругвая. Канаду, Тунис и Грузию исключили из этого списка.Темы: Туризм