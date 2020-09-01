Открытые границы не помогли: в июле турпоток в Испанию упал на 75%

В июле в Испании отдохнули 2,5 млн иностранных туристов. А это на 75% меньше, чем в прошлом году. Не помогло даже спешное открытие границ после режима повышенном готовности. Данные предоставлены Национальным институтом статистики (INE).
За месяц иностранцы потратили в Испании 2,45 млрд евро, что почти на 80% меньше, чем в июле 2019-го. В среднем один турист тратил 994 евро (на 17,8% меньше). Ежедневно иностранный турист в Испании тратил 123 евро. Средняя продолжительность отпуска составила 8,1 дня. Это на 0,6 дня больше.
На семь месяцев текущего года иностранные туристы потратили в Испании 14,291 млрд евро. Это на 72,6% меньше, чем за этот же период прошлого года.Темы: Туризм