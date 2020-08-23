На севере Испании ограничили купание из-за акул

На пляже в бухте Ла-Конча (Сан-Себастьян) установили жёлтый флаг в связи с присутствием акул.
Власти Сан-Себастьяна заявили, что речь идёт о синих акулах. На этой неделе их видели возле берега несколько раз. В длину они достигают 2,5 метра. Весят под 80 килограммов. Эта акула не отличается повышенной агрессивностью, но считается потенциально опасной для человека.
Жёлтый флаг допускает купание, но с соблюдением мер предосторожности. В частности, нужно, чтобы купающийся всегда мог стоять на дне, а его голова при этом должна полностью находиться над водой.
Этим летом в городе Гава, в пригороде Барселоны, на расстоянии 50-100 метров от берега также была обнаружена крупная синяя акула. Там городской совет города тоже установил желтые флаги на пляжах побережья, предупреждая об опасности, и призвал соблюдать меры предосторожности.Темы: Туризм