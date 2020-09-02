Rynair продаёт авиабилеты по 5 евро

Лоукостер Rynair начал продавать авиабилеты по 5 евро в рамках акции, которая продлится 48 часов.
Всего пассажирам предложен 1 миллион дешёвых билетов с вылетом в сентябре и октябре. Распродажа закончится в 23:59 в среду, 2 сентября.
За 5 евро можно улететь в разные города Европы, Африки и Среднего Востока. Вот некоторые направления: Лондон, Париж, Осло, Прага, Вена. Среди испанских городов в акции участвуют Мадрид, Барселона, Тенерифе, Пальма, Сантьяго.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Туризм