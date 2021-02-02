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Храм Святого Семейства в Барселоне (Саграда Фамилия) признана «самым поразительным» местом в мире. Рейтинг Remarkable Venue Awards 2020 составлен порталом по продаже билетов Tiqets.
Премия Remarkable Venue 2020 вручается достопримечательности, набравшей наибольшее количество посещений и получившей самые высокие оценки пользователей сайта. В этом году Саграда Фамилия боролась за первое место с 35 достопримечательностями по всему миру.
А вот победители в других номинациях.