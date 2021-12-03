Названа самая опасная дорога в Испании

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Испанская дорожная сеть насчитывает около 30 наиболее опасных участков. Но есть один самый опасный.
У каждого участка есть уровень опасности, который измеряется в пунктах. В среднем уровень опасности на дорогах страны составляет 686 пунктов. А самым опасным считается отрезок трассы в провинции Сарагоса (Арагон), у которого аж 6523 пункта. Он находится на 235 километре трассы N-II в районе муниципалитета Калатаюд.
Таким опасным этот участок делает сочетание двух узких полос, крутых поворотов и частых снегопадов. Например, на этой неделе в районе объявлен «оранжевый» уровень метеорологической тревоги из-за снегопадов.
В тройку самых неприятных дорожных отрезков Испании также вошли два участка трассы N4-a рядом с Хаэном (Андалусия): 249 и 252 километр. У обоих — по 3512 пунктов.