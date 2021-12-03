Испания потратит 100 млн евро на развитие туризма

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Власти Испании направят 100 миллионов евро на создание, инновацию и укрепление туристического предложения страны.
Новую туристическую программу представила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото. Планируется, что новая стратегия будет направлена на поддержку участников государственного и частного сектора на всей территории страны, которые работают над одними и теми же туристическими продуктами. Это позволит усовершенствовать туристическое предложение, которое Испания представляет своим гостям, и привлечь туризм высокого качества и уровня.
Министр подчеркнула, что Испания «это намного больше, чем просто туристическое направление: это ее культура, гастрономия, наследие, музыка, ее города, таким образом Испанию нужно просто ощутить». По словам главы туристического ведомства Испания является «первопроходцем по внедрению стратегии, отвечающей формированию новых привычек в сфере путешествий». «Современные туристы более осознанно относятся к организации свободного времени и досуга и ищут уникальных впечатлений, явно отличающихся от традиционного туристического продукта. Речь идет о более богатом и разнообразном предложении. Цель данной стратегии заключается в том, чтобы сохранить лидирующие позиции страны в туризме, и в частности, в формировании туристического продукта», - объяснила министр.