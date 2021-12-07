Аэротакси может соединить Барселону, Валенсию и Майорку

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Через пять лет первое в Испании летающее такси сможет соединить три региона — Балеарские острова, Валенсию и Барселону.
Как сообщает «Европульс», аэромобили разрабатывает местная компания Expodrónica. Это будет аппарат из четырех маленьких четырехмоторных дронов, "питающийся" электричеством. В его кабину поместятся пять пассажиров.
Машина будет преодолевать расстояния до 300 километров. Города, в которые будут летать такси, расположены примерно на такой дистанции друг от друга.
В настоящее время разработчики занимаются созданием первого рабочего прототипа. Предполагается, что аэромобили смогут выполнять туристические полеты в 2026 году.