Эксперты: туризм в Испании восстановится не раньше 2024 года

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Полное восстановление туристического сектора Испании произойдет не раньше 2024 года, считают эксперты Allianz Partners. При этом восстановление будет неравномерным.
Специалисты отмечают, что 2019 год был отличным для отрасли, а 2020-й стал катастрофой. Что касается перспектив на это лето, от 30% до 40% опрошенных испанцев намереваются поехать отдыхать до конца года, в том числе в соседние страны.
Директор по инновациям, образованию и инвестициям Всемирной туристской организации Наталья Байона считает, что технологии и инновации станут теми рычагами, которые снова помогут людям начать путешествовать. По ее словам, несмотря на то, что туризм упал на 75%, инвесторы продолжают делать ставки на эту отрасль.