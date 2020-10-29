На железнодорожных станциях в Испании проверяют туристов

Национальная полиция Испании будет проверять пассажиров на железнодорожных станциях, чтобы исключить незаконные перемещения в период карантина.
Агенты могут остановить людей с чемоданами и поинтересоваться, куда они едут и с какой целью. Это касается, в первую очередь, тех регионов, где закрывают для въезда и выезда целые зоны. Перемещаться там можно в исключительных случаях, к которым может относиться, например, поездка до мета работы, или к врачу.
«Перед тем, как планировать путешествие, проверьте действующие ограничения и санитарные правила на сайте автономного сообщества, куда вы направляетесь», - говорится в сообщении испанского железнодорожного оператора Renfe.Темы: Туризм