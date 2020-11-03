Турпоток в Испанию упал почти на 90%

Туристический поток в Испанию в сентябре снизился на 87,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с начала года падение составило 74,9 процента, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).
Как сообщает "Интерфакс", в сентябре страну посетили 1,1 миллиона иностранных гостей. Чаще всего приезжали французы (389,7 тысячи человек, 34,2 процента от общего потока), британцы (161 тысячи), немцы (90 тысяч).
Согласно данным INE, расходы зарубежных путешественников, побывавших в Испании в певый месяц осени, снизились на 89,9 процента по сравнению с 2019 годом.
В прошлом году Испания вновь заняла второе место в мире после Франции по числу принимаемых туристов – ее посетили 84 миллиона человек.Темы: Туризм