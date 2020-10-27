Туристические автобусы парализовали движение в центре Мадрида

Туризм — один из секторов испанской экономии, наиболее пострадавших от пандемии. Тысячи компаний зависят от туристов, в том числе водители туристических автобусов. Сейчас у них практически нет работы. В знак протеста против сложившейся ситуации они решили создать затор в центре Мадрида и привлечь таким образом внимание властей и общества к своей проблеме.
Во вторник утром автобусы перекрыли движение в районе Пасео-де-ла-Кастельяна, одной из самых оживленных улиц столицы. Затем они двинулись в сторону Министерства развития и транспорта, где был зачитан манифест. А нём они выразили своё недовольство снижением экономической активности на 98% и призвали правительство к решительным шагам. В частности, они просят помощь с кредитами и прямую финансовую поддержку. В противном случае их ждёт банкротство.Темы: Туризм Мадрид