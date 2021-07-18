На каталонских пляжах запретили надолго оставлять вещи 

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Городской совет Палафружеля (Жирона) продлил введённый год назад запрет на самовольное резервирование мест на пляже. Сотрудники муниципальной полиции будет убирать любые оставленные на берегу предметы: полотенца, стулья, лежаки, зонтики… По установленным здесь правилам, вещи на пляже считаются бесхозными, если их владелец оставил их и ушёл как минимум на полчаса.
В этом году эти правила распространяются также на пляжи в населённых пунктах Калелья, Льяфранк и Тамариу. Отдыхающих информируют об этом с помощью табличек.
Городской совет Палафружеля также принял меры, чтобы избежать скопления людей на пляжах, передаёт телеграм-канал "Испания". Через приложение Palafrugell al mobil можно в режиме реального времени проверить уровень занятости пляжей.
Кроме того, с прошлого сезона на пляжах и бухтах Палафружеля запрещено курение.