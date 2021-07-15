В Испании есть город, где холодно даже летом

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Даже в тёплой Испании есть места, где прохладно не только зимой, но и летом. А самым холодным муниципалитетом в стране признан городок Гриегос, который находится в провинции Теруаэль.
Гриегос с населением 138 человек расположен довольно высоко — 1604 метра над уровнем моря. Этим и объясняется рекордно низкая для Испании среднегодовая температура воздуха — всего 7,5 градуса. Здесь длинная и холодная зима с температурами порой ниже минус 15 градусов. И короткое прохладное лето. Причём летом столбики термометров могут опускаться ниже нуля.
При этом Гриегос интересен с туристической точки зрения. Во-первых, знойным летом тут можно насладиться прохладой. Во-вторых здесь есть, на что посмотреть. Например, на церковь Сан-Педро, первый камень которой был заложен ещё в XVI веке. Ещё тут есть смотровая площадка с завораживающим видом и музей бабочек, где представлены более 2000 экземпляров.