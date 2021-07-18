Испания готовится к нашествию британских туристов

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После того, как власти Великобритании отменили обязательный карантин для приезжающих из Испании, туристы начали массово бронировать отдых в этой стране.
Несмотря на то, что избежать карантин смогут только вакцинированные британцы, число бронирований подскочило на 400%. На сегодняшний день в Великобритании полностью привиты 35 миллионов человек. И каждый из них теперь может полететь в Испанию.
Популяризации Испании как отпускного направления способствовало также введение обязательного 10-дневного карантина для всех без исключения британцев, которые возвращаются из Франции.
Напомним, что для туристического сектора Испании британцы играют самую главную роль.