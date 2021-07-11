На испанских туристов напал человек с ножом

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Во Франции совершенно нападение на испанских туристов.
Один человек пострадал в результате нападения с ножом в районе мэрии Парижа, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.
В субботу днем злоумышленник напал на испанского туриста и его спутницу. Мужчина был ранен в горло, но его жизнь вне опасности. Женщина при этом не пострадала.
Телеканал сообщает, что подозреваемого задержали. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной конфликта могла стать кража велосипеда.