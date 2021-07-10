Топ-5 пляжей в провинции Барселона

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За последние годы власти Барселоны вложили миллионы евро в благоустройство пляжей. Было обновлено оборудование, очищен песок, усилена безопасность. А после штормов в 2020 году пришлось восстанавливать береговую линию: на многих пляжах размыло песок. Сейчас пляжи Барселоны и её окрестностей снова ждут туристов. Испанское издание 20minutos составило свой список лучших пляжей провинции Барселона…
Просторный пляж протяженностью более четырех километров с мелким песком. Тут есть морской клуб, парусная школа, инвентарь для разных видов водного спорта.
Вполне подойдёт, если нет желания выбираться из города. 422 метра в длину. Один из старейших пляжей Каталонии.
Длинный пляж идеально подойдёт для долгих прогулок и купания. Есть бары и рестораны.
Этот пляж легко отличить по белоснежным домикам с зелёными крышами. Раньше рыбаки хранили здесь снасти, а теперь тут живут и отдыхают туристы. Протяжённость пляжа — 380 метров. По ногами — песок вперемешку с камешками.
Находится на юге Бадалоны. Один из самых романтичных пляжей. Золотой песочек, спокойная вода. Здесь официально разрешён нудизм.