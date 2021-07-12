Власти Марокко добавили Испанию в список эпидемиологически неблагополучных стран

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Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса пополнил список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию королевства.
Как передает ТАСС, в группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. При этом в группу "Б", в которую включены страны, где продолжается распространение коронавируса или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, "с вечера 13 июля добавляются три страны повышенного риска - Испания, Португалия и Франция". По данным "360", решение властей Марокко вызвано распространением штамма "дельта" и ростом случаев заражения коронавирусом в Европе.
Прибывающим из стран группы "А" - как марокканцам, так и иностранцам - необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Марокко.
Пассажиры из стран группы "Б" должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. Владелец сертификата, подтверждающего, что он вакцинирован одним из препаратов, одобренных в Марокко, освобождается от карантина.
Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из стран группы "Б" должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями королевства, а также пройти ПЦР-тест на девятый день после приезда. Кроме того, перед посадкой в самолет, вылетающий в Марокко, такие пассажиры также должны предъявить ваучер, подтверждающий оплату 10 дней пребывания в одной из гостиниц, указанных властями Марокко, отмечает "360".