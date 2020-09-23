Маяк в Аликанте превратят в ресторан с видами на Средиземное море

Маяк Эль Фаро-дель-Кабо-де-ла-Уэрта в Аликанте станет рестораном с уникальными видами на Средиземное море. Разрешение на реконструкцию и дальнейшую эксплуатацию уже получено от администрации порта.
Как сообщают испанские СМИ, это будет дорогой ресторан в стороне от городской суеты. Общая площадь помещений составит более 1800 квадратных метров.
Маяк был построен в 1856 году. Его высота составляет 9 метров. Он виден судам с расстояния в 14 морских миль (около 26 километров).
Местные активисты и экологи выступили против превращения маяка в ресторан. По их словам, это закроет простым людям доступ к одному из самых живописных объектов на побережье.
Туризм Аликанте