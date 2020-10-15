Карнавала не будет: канарские власти отменили главный праздник года

Знаменитого на весь мир канарского карнавала в 2021 году не будет из-за пандемии коронавируса. Об отмене праздника заявили власти Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
Сначала карнавал хотели перенести с февраля на май. «Неопределенность, порожденная развитием пандемии, несовместима с тщательным планированием, необходимым для события масштаба карнавала», - говорится в комментарии городского совета. Сейчас организаторы карнавала работает над серией альтернативных мероприятий, которые могли бы состояться в течение 2021 года, если это будет возможно.
Ранее городской совет Санта-Крус-де-Тенерифе также объявил об отмене карнавала по тем же причинам: невозможность спланировать праздник в условиях неопределенности, порожденной COVID-19.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария