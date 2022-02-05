Испания вошла в тройку лучших стран для автопутешественников

Последние новости Испании на русском языке
Испания вошла в топ-3 стран мира, лучше других подходящих для иностранных путешественников, которые передвигаются на машине. Рейтинг составляла платформа Zutobi, предназначенная для обучения водителей.
Первое место в рейтинге заняли США, второе — Италия. А третье — Испания. Авторы отметили изумительные пейзажи, великолепные пляжи и города с богатой историей, в частности, Мадрид и Барселону.
Кроме того, по мнению составителей рейтинга, в Испании низкий уровень пробок по сравнению с другими странами, относительно дешёвый прокат автомобилей и высокий показатель безопасности на дорогах. Арендовать машину в Испании стоит в среднем 27 долларов в день. А что касается безопасности, то уровень смертности на дорогах составляет 3,9 на 100 тысяч человек.
Россия заняла в рейтинге 33 место.