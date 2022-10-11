Лучший бар в мире находится в Барселоне и называется Paradiso

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Лучший бар в мире находится в каталонской столице и называется Paradiso.
Победителя выбирали в рамках междунарожного конкурса The World S 50 Best Bars. Впервые за 14 лет первое место занял бар, находящийся не в Лондоне.
Paradiso расположен в районе Борн. Внешне заведение — обычный бар. Его сильное место — карта коктейлей, которая постоянно обновляется в результате непрерывных экспериментов барменов.
Кстати, в топ-10 лучших баров мира попали еще два заведения Барселоны — Sips и Two Schmucks.