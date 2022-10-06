Иностранные туристы в августе потратили в Испании более 11 млрд евро

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Международные туристы, посетившие Испанию в августе 2022 года, потратили 11,26 миллиарда евро, что на 90,6% больше показателей прошлого года, когда затраты туристов составили 5,9 миллиарда, свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE).
В августе Испания приняла более 8,8 миллиона иностранных туристов, что на 69,7% больше, чем в том же месяце 2021 года, когда их было 5,2 миллиона.
Основным направлением иностранных туристов были Балеарские острова, куда отправились почти 2,2 миллиона человек, или 24,8% от общего числа людей.