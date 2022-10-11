Испания продлевает на весь 2023 год бесплатный проезд в поездах Renfe

Власти Испании решили продлить как минимум на весь 2023 год бесплатный проезд на поездах национальной сети Renfe. Об этом заявила министр финансов Мария Хесус Монтеро. На финансирование этой акции заложено 700 млн долларов.

Бесплатный проезд был внедрен в сентябре 2022 года. Таким образом власти страны решили помочь гражданам справиться с инфляцией, попутно сократив количество вредных выбрасов в атмосферу.

Бесплатные билеты можно получить для поездок в пригородных поездах Renfe Cercanías и Rodalies, а также на региональных линиях средней протяженности (маршруты Media Distancia), покрывающих расстояние менее 300 км.

Воспользоваться услугой могут как граждане Испании, так и иностранцы. Тем не менее, мера предназначена в первую очередь для владельцев абонементов, а не для туристов, так как дальние поездки и скоростные поезда в нее не включены. Однако путешественники могут зарегистрироваться онлайн для получения карты Mas Renfe и показать QR-код персоналу станции, чтобы воспользоваться этой схемой.

Пассажиры, путешествующие на дальние расстояния, также имеют возможность получить 50-процентную скидку на свои билеты по этой схеме, а стоимость всех билетов на метро, автобусы и трамваи можно сократить таким образом как минимум на 30%.