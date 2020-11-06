Круизный туризм в Европе приостановлен до конца года

Круизная отрасль во всем мире оказалась наиболее пострадавшей от пандемии 2020 года. В США круизы так и не начались, а в Европе к осени удалось лишь частично восстановить турпоток. Но вторая волна вируса и жесткие меры правительства привели к полному локдауну не только на суше.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, ситуация с круизами в Европе неясна и вызывает тревогу среди участников рынка. Осложняется это тем, что те страны, которые активно задействованы в речных и морских круизах, все еще меняют правила игры, вводя более строгие меры контроля. Эксперты даже предупреждают о полном крахе европейского рынка, который только начал восстанавливаться с лета 2020 года.

Тяжелее всего вторая волна запретов ударила по речным круизам – например, крупнейший европейский туроператор CroisiEurope, планировавший до конца октября вывести на реки Европы половину своего флота, заявил о прекращении всех круизов до конца 2020 года.

Пожалуй, самой пострадавшей страной стала Германия, где в конце октября канцлер Ангела Меркель объявила о фактическом запрете путешествий. Это значительно снизило даже внутренний турпоток и вынудило ведущую немецкую компанию AIDA Cruises, входящую в мультинациональную Carnival Corporation & plc, заявить о прекращении всех круизов до конца ноября.

Напомним, что AIDA окончательно вернулась к туристическому бизнесу в середине октября с лайнером AIDAblue на более чем 2000 пассажиров, предлагая немецким туристам европейские туры из Италии. К декабрю компания планировала расширить список маршрутов, добавив Канарские острова. О снятии декабрьских круизов речь пока не идет, но их продажи до конца года заметно упали.

Впрочем, среди представителей европейского туризма есть и несогласные с действиями властей. Так, гамбургская компания TUI Cruises, которая в этом году оперирует 3-мя лайнерами в Германии и Греции, отказалась подчиниться требованиям нового локдауна. Как было заявлено в пресс-релизе компании, их корабли не относятся к категории «внутреннего туризма», а прибытие и отбытие в соответствующих портах рассматривается как разрешенный трансфер.

Аргументом туроператора было и то, что круизы всегда осуществлялись с соблюдением самых строгих мер безопасности, и, как сказано в релизе, «те 30 тыс. туристов, которых уже перевезли с момента возобновления навигации в 2020г., доказывают, что безопасное для здоровья плавание на борту лайнера Mein Schiff возможно даже во время коронавируса».

Тем не менее, 4 ноября компания выпустила новый пресс-релиз, где сообщила, что, несмотря на все усилия, она была вынуждена подчиниться требованиям местных властей и отменить заявленные круизы из немецкого города Киля на неопределенный срок. При этом в TUI Cruises подчеркнули, что их программа плавания в Греции и на Канарских островах пока продолжается.

Германский локдаун повлиял и на такого важнейшего для Европы туроператора как MSC Cruises. Согласно заявлению, сделанному компанией 5 ноября, все круизы на лайнере MSC Magnifica, который начал в этом году навигацию только в конце августа, будут приостановлены в период с 8 ноября до 18 декабря. Основная причина – введенные строгие ограничения во Франции и Германии, откуда прибывало большинство туристов.

Таким образом, сейчас отменен 10-дневный круиз в восточном и западном Средиземноморье с заходом в порты Италии, Греции и Мальты, а также длительный круиз по миру с посещением более 40 стран в 2021 г. После 18 декабря MSC Magnifica вернется с одним из 8-ми дневных рождественских круизов, а затем продолжит запланированные маршруты в Средиземном море до конца апреля 2021 г.