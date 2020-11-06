Россия собирается выдавать всем иностранным туристам визы на полгода

Правительство предложило отказаться от принципа взаимности при выдачи туристических виз иностранцам и внесло в Госдуму законопроект о праве всех иностранных граждан на получение шестимесячной туристической визы в Россию.
Как сообщает «Интерфакс», выдавать визы предлагается при наличии у иностранца подтверждения о приеме от зарегистрированного в России туроператора или документа о бронировании номера в отеле в России.
Сейчас иностранцы получают туристические визы на сроки до месяца или до полугода на основе принципа взаимности.Темы: Туризм Русская Испания В мире