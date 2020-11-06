Этот октябрь стал рекордно жарким для Европы

Минувший октябрь признана самым жарким за всю историю наблюдений в Европе.
Как сообщает РБК со ссылкой на европейский центр мониторинга Земли Copernicus, теплые температуры связаны с отступлением арктических морских льдов, последствия чего были наиболее ощутимы в северных регионах, следует из данных центра.
По данным Copernicus, в Европе температура на 1,6 градуса по Цельсию превышала средний показатель за 30 лет. Температуры были значительно выше средних в странах, граничащих с Черным морем и к северу от них, а также над Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа на Крайнем Севере. В мире октябрь стал третьим по температурным значениям за всю историю наблюдений.Темы: Туризм В мире