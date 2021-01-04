Когда восстановится гостиничный сектор Испании?

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Эксперты считают, что Испания в 2021 году снова станет одним из главных туристических направлений в мире. К такому выводу пришли участники онлайн-встречи Meet the expert: Iberian Hotel Market.
Это мероприятие было организовано Savills Aguirre Newman. В нём приняли участи инвесторы и управляющие национальными и международными сетями. Среди прочих присутствовали представители следующих компаний: OHL, Banco Santander, Baker McKenzie, CEHAT, ECS Capital.
По мнению большинства экспертов, появление вакцины даёт большие надежды на скорое восстановление гостиничного сектора, который полностью зависит от туризма. Если туристический сезон весна-лето начнётся при открытых границах, сектор наверстает упущенное уже в первом полугодии. Но чтобы вернуться к показателям 2019 года, потребуется два-три года с момента открытия границ, полагают участники встречи.