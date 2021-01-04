Первых туристов начнут отправлять в стратосферу из Севильи

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В качестве отправной точки для туристов, которых будут отправлять в стратосферу, выбрали Севилью. Именно здесь испанская компания EOS-X Space планирует построить базу для запуска своих шаров.
«Согласно нашим техническим исследованиям, в Севилье лучшие погодные условия на Пиренейском полуострове, чтобы работать более шести месяцев в году. И конечно же, это идеальное место для нашей базы из-за традиций авиакосмической промышленности и туризма этого региона», - пояснил основатель компании Кемел Карбачи. Первые пробные полёты намечены на 2021 год. А коммерческие начнутся в конце 2023 года.
Туристы во время полёта будут находиться в капсуле с панорамными окнами, которую поднимает в стратосферу специальный шар, наполненный гелием. Размеры шара впечатляют: 100 метров в высоту. В капсуле смогут одновременно находиться пять пассажиров. Шар будет поднимать капсулу на высоту до 40 километров. Продолжительность полёта — от 4 до 5 часов.