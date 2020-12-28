В Испании ожидают падения турпотока до уровня 1968 года

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Число иностранных туристов, посетивших Испанию, вероятно, опустится по итогам текущего года до самого низкого за полвека показателя из-за последствий пандемии коронавируса, прогнозирует газета El Pais.
Ожидается, что по итогам 2020 года Испанию посетят менее 20 млн туристов по сравнению с 83 млн гостей из-за рубежа годом ранее, передает ТАСС. Общие расходы иностранцев в этом году не превысят 20 млрд евро, в то время как в 2019 году этот показатель достиг 92 млрд.
Никогда за последние полвека число иностранцев, посетивших страну, не падало до такого показателя. В 1969 году в Испании побывали почти 21,7 млн туристов, в 1968 году - 19,2 млн. Если в прошлом году сектор туризма представлял около 12% ВВП страны, то в 2020 году это будет чуть более 4%.
В начале декабря Национальный институт статистики королевства информировал, что число иностранцев, посетивших Испанию с января по октябрь текущего года, составило 17,9 млн, что на 76,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы туристов в Испании за первые десять месяцев этого года составили 18,5 млрд евро, что на 77,3% ниже показателя 2019 года.