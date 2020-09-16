Ограничения на въезд в Испанию продлены до 30 сентября

Правительство Испании одобрило продление ограничений на несущественные поездки в королевство до 30 сентября из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном в среду в официальном правительственном вестнике.
Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны. В указе властей Испании говорится о "временных ограничениях на несущественные поездки из третьих стран в ЕС" из-за "кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". "Срок действия указа продлевается до 30 сентября", - говорится в документе.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 603 тыс. заболевших, свыше 30 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня. Тогда же Испания начала открывать границы со странами Шенгенской зоны.
Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. В королевстве все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.Темы: Туризм