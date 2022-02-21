Испанский городок вошёл в топ-10 самых красивых в Европе

Британский сервис Uswitch составил рейтинг самых красивых городков Европы, основываясь на их упоминании в социальных сетях. В топ-10 вошёл и представитель Испании.

В десятке лучших оказался муниципалитет Альбаррасин в Теруэле. Это средневековый городок с крепостными стенами и старинными улочками, который стоит на реке Гуадалавиар. Удивительно живописное место с богатой историей. Население — всего около тысячи жителей. И из года в год его численность сокращается.

В список самых красивых европейских городков вошли также Ия в Греции, Гёреме в Турции, Халльштатт в Австрии, Вернацца в Италии, Тобермори в Шотландии, Фурнаш в Португалии, Фолегандрос в Греции, Венген в Швейцарии.