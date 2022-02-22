Назван самый дождливый город в Испании

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Из крупных городов Испании самым дождливым является Виго. Здесь ежегодно выпадает 1800 литров осадков на квадратный метр. Но по числу дождливых дней в году (187) лидирует Сан-Себастьян. То есть дождь здесь идёт буквально через день. Такие данные приводит портал El Tiempo.
Однако ни Виго, ни Сан-Себастьян нельзя назвать самыми дождливыми местами на карте Испании. Этот титул принадлежит биопарку Сьерра-де-Грасалема в Андалусии. Он находится на северо-востоке провинции Кадис. Здесь выпадает до 2000 литров осадков на квадратный метр в год. Это в три раза больше, чем в среднем по стране.