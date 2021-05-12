В Испании туристам предложат переночевать в гамаке на высоте 100 метров

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С уникальным предложением выступили власти испанской комарки Ла-Ахаркия (провинция Малага). Туристам предложат отдохнуть в гамаке, подвешенном на высоте 100 метров над землей. А самые смелые смогут провести там целую ночь…
До гамака придется добираться по канату из муниципалитета Комарес — одного из самых живописных белокаменных городков юга Испании. Здешний зиплайн считается самым длинным в стране. Его протяженность — 436 метров. Здесь можно просто покататься, а можно и задержаться на высоте, прямо над скалами и холмами, покрытыми оливковыми и миндальными деревьями.
45-минутный отдых в гамаке обойдется в 50 евро. А целая ночь стоит 150 евро.