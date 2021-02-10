Испания возлагает большие надежды на ковид-паспорта

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Правительство Испании надеется, что сертификаты вакцинации от COVID-19, или так называемые ковид-паспорта, смогут «оживить» туристический сектор испанской экономики.
Об этом сообщила газета El País, передает Regnum. В отчете министерства экономики Испании, с которым ознакомились журналисты издания, отмечается, что «восстановление безопасных транспортных коридоров» является ключевым фактором для возобновления функционирования одного из основных драйверов экономического роста.
Представители правительства Испании надеются, что 2021 год станет «годом восстановления». Тем не менее, отмечают журналисты, исполнительная власть отдает себе отчет в том, что одна из опор экономики страны, туризм, в этом году будет вести «отчаянную борьбу» за то, чтобы вернуться к ситуации нормальности, которая продолжит существовать бок о бок с пандемией.
Одним из ключевых факторов, способствующих восстановлению отрасли, является создание сертификата вакцинации общеевропейского образца, который мог бы привлечь иностранных туристов, считают они.
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