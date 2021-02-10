Европейцам предлагают передвигаться на поездах, а не самолётах

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Экологи предложили возродить железнодорожное сообщение, соединяющее европейские столицы, чтобы сократить выбросы углекислого газа как минимум в шесть раз.
Как сообщает ЕвроПульс, поезда должны потеснить внутриевропейские перелеты, чтобы страны ЕС смогли достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Возрождение трансконтинентальной железной дороги, соединяющей европейские столицы, сократит выбросы углекислого газа как минимум в 6 раз (по сравнению с нынешним авиасообщением).
С таким призывом выступила группа университетов и НКО из Германии, Польши, Франции и Испании, занимающихся вопросами транспорта и экологии.
По их подсчетам, 17 из 20 самых популярных авиамаршрутов в ЕС не превышают 700 километров, а значит, почти все их можно заменить железнодорожными маршрутами. Сегодня самолеты, которые перевозят пассажиров между европейскими странами и преодолевают не больше тысячи километров, ежегодно выбрасывают 28 миллионов тонн углекислого газа.
Трансъевропейский экспресс существовал с 1957 по 1995 год. На пике популярности, в 1970-х годах, он соединял около 30 крупных европейских городов. Но все составы его были только первого класса, поэтому поезда не выдержали конкуренции с развивающейся авиацией.
Ситуацию усугубили пошлины на пересечение границ поездами. В результате составы все чаще стали ходить в пределах одной страны, а чтобы путешествовать между странами, пассажирам пришлось пересаживаться с поезда на поезд.
В 2018 году 40% трансграничных железных дорог в Европе перестали работать. Но сохранившуюся инфраструктуру можно использовать, считают специалисты. Так, наладить сообщение между Вильнюсом, Варшавой, Берлином, Копенгагеном, Брюсселем, Парижем, Лиссабоном и Мадридом можно всего лишь адаптировав расписания поездов.
Развитие железных дорог – это важный элемент климатической стратегии Евросоюза. Чтобы подогреть интерес к железнодорожному транспорту, 2021 год был объявлен Годом железных дорог в Европе.