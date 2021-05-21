Испания планирует запретить авиаперевозки на коротких маршрутах

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Власти Испании предлагают полностью отказаться от самолетов там, где можно за пару часов доехать на поезде. Соответствующая рекомендация содержится в плане «Испания 2050. Основы и предложения по долгосрочной национальной стратегии», который представил в четверг глава правительства Педро Санчес.
Речь идет о коротких маршрутах. Если из одного пункта в другой можно добраться на поезде менее чем за 2,5 часа, ни о каком авиасообщении на данном отрезке не будет идти и речи. Это позволит уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, считают в правительстве.
Помимо этой меры, Мадрид предлагает повысить налоги на дизельное топливо и бензин.