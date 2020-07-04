Испания открыла границы для пассажиров из 12 стран

С 4 июля в Испанию начали пускать жителей 12 стран, не входящих в Евросоюз. Вот эти страны: Грузия, Сербия, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Новая Зеландия, Руанда, Южная Кореи, Таиланд, Тунис и Уругвай.
Эти страны перечислены в рекомендательном списке Совета ЕС. Кроме того, Испания может открыть границы ещё для Китая, Марокко и Алжира, но только в том случае, если эти страны также начнут пускать к себе испанцев. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Испании.
Напомним, для пассажиров из стран Шенгенской зоны Испания открыла границы ещё 21 июня. А для Португалии — 1 июля.
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